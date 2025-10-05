山陽オートは3日間開催の最終日を迎える。12R優勝戦では、2日目の準決勝4番を勝ち上がった8人が覇を競う。地元のエース・丹村飛竜に期待した。初日にセッティングを変えたことが奏功。キャブ調整で上積みに成功した準決勝では後続をぶっちぎって快勝ゴール。良走路予想のファイナルも力を発揮するとみた。機の気配いい緒方浩一と長田恭徳の走りにも注目だ。＜1＞岩科鮮太今年初優出。ちょっと滑ったが良かったと思う。決勝