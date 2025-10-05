Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・薮宏太（３５）が４日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場で主演する音楽劇「ＭＯＮＤＡＹＳ／このタイムループ、まだまだ終わらない！？」（２７日まで、同劇場ほか）の公開通し稽古に登場した。２２年公開の映画を原作に、広告代理店のオフィスで一週間を繰り返す社員たちの姿を音楽劇で描く。薮は稽古中にも「何周目（の場面）かわからなくなってしまった」と“タイムリープ状態”に。そして「映画版とは