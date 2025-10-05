きのう、新しい自民党の総裁に選ばれた高市早苗氏は、「全世代総力結集で取り組む」と、党の再生に意欲を見せました。高市早苗 自民党新総裁「全員活躍。そして全世代総力結集。こういった形で、みんなで力を合わせて取り組んでいく自民党にしたいと考えております」自民党の第29代総裁に選ばれた高市氏は、就任後の会見で、「“信頼できる政党”と感じてもらえるような党運営をおこないたい」などと党の再生に意欲を見せまし