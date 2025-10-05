Hey！Say！JUMPの薮宏太（35）が4日、東京・渋谷のパルコ劇場で主演する音楽劇「MONDAYS/このタイムループ、まだまだ終わらない！？」の開幕前会見を行った。主人公らが同じ1週間を繰り返すタイムループに巻き込まれていく。自身のタイムループしてもいい思い出は「Hey！Say！JUMPのメンバーになれたとき。素敵なメンバーと出会えた」と話した。東京公演は5日から同所で。