【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相はテレビ演説で、パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスが拘束する人質の奪還に関し、イスラエル軍は完全撤収せず実施するとした。ハマスの武装解除も改めて要求した。