◆米大リーグ・地区シリーズ第１戦ブルワーズ―カブス（４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）地区シリーズが開幕し、最初の試合となったブルワーズ―カブス戦で、１回にカブスは先頭のマイケル・ブッシュ内野手がいきなり初回先頭打者アーチを放った。４番に入った鈴木誠也は第１打席は見逃し三振だった。レギュラーシーズンチーム最多の３４本塁打を放っているブッシュは、カウント２