Hey！Say！JUMP薮宏太（35）が4日、都内で主演音楽劇「MONDAYS／このタイムループ、まだまだ終わらない！？」（5日から、東京・PARCO劇場など）開幕前会見に出席した。オフィスで同じ1週間を繰り返すタイムループ作品。タイムループしても良いと思える思い出について「Hey！Say！JUMPのメンバーになれた時です。すてきなメンバーに出会えました」と話した。