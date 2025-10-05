負傷者リスト（IL）入りしていたドジャースのウィル・スミス捕手（30）が4日（日本時間5日）に第1戦を迎えるフィリーズとの地区シリーズを前に会見にのぞんだ。正捕手であるスミスは今月3日（同4日）のパイレーツ戦で右手にファウルチップを受けた影響で、一度は試合復帰したものの13日にIL入り。その後の検査で骨折が判明していた。第1戦はベンチスタートとなるスミスは「手の調子はすごくいい。ほぼ100パーセントに近い感