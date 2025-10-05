５日午前０時２０分ごろ、福島県で最大震度４、千葉県などで震度３、神奈川、東京都などで震度２の地震があった。気象庁によると、震源地は福島県沖。震源の深さは約５０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）５・７と推定される。神奈川県内では、横浜市神奈川区、中区、港北区、戸塚区、緑区、小田原市で震度２を観測。横浜市緑区、保土ケ谷区、川崎市川崎区、幸区、中原区、平塚市、藤沢市、秦野市、厚木市などで震度１と