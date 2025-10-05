自民党の新しい総裁に高市早苗氏が選出されたことを受けて、アメリカメディアは「女性初の総理誕生へ」と相次いで報じています。ニューヨーク・タイムズは4日、高市氏の自民党総裁選出について「保守強硬派の議員が勝利し日本初の女性総理大臣となる道筋がついた」と伝えました。さらに「女性が政治で圧倒的に過小評価されている国において画期的な出来事だ」とも紹介しています。一方で、「高市氏の台頭は、中国や韓国との緊張を