【プレミアリーグ第7節】(スタンフォード ブリッジ)チェルシー 2-1(前半1-0)リバプール<得点者>[チ]モイセス・カイセド(14分)、エステバン(90分+5)[リ]コーディ・ガクポ(63分)<退場>[チ]エンツォ・マレスカ(90分+7)<警告>[チ]エンツォ・マレスカ2(40分、90分+7)[リ]コナー・ブラッドリー(34分)、ドミニク・ショボスライ(79分)、アルネ・スロット(82分)└劇的チェルシー、18歳エステバン90+5分弾で王者撃破!! リ