【ブンデスリーガ第6節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 0-3(前半0-2)バイエルン<得点者>[バ]ルイス・ディアス2(1分、84分)、ハリー・ケイン(27分)<警告>[フ]ヨナタン・ブルカルト(79分)[バ]レオン・ゴレツカ(14分)、ルイス・ディアス(69分)