[10.4 ラ・リーガ第8節](サンティアゴ・ベルナベウ)※28:00開始<出場メンバー>[レアル・マドリー]先発GK 1 ティボー・クルトワDF 3 エデル・ミリトンDF 8 フェデリコ・バルベルデDF 18 アルバロ・カレーラスDF 24 ディーン・ハイセンMF 14 オーレリアン・チュアメニMF 15 アルダ・ギュレルMF 19 ダニ・セバージョスFW 7 ビニシウス・ジュニオールFW 10 キリアン・ムバッペFW 30 フランコ・マスタントゥオーノ控えGK 13 アン