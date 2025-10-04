「彼の奥さんには絶対にバレないはず」と思っていた不倫関係は、一瞬で崩れることが。不倫の露見は想像以上に唐突で、その後に待っているのは修羅場と後悔です。そこで今回は、実際に彼の奥さんにバレてしまった女性たちのリアルな体験談を紹介します。SNSに投稿された“１枚の写真”からバレた（A子・29歳/営業）「彼の奥さんの友達がアップした飲み会の写真に、本当に偶然、私と彼が映っていたんです」そう話すのはA子さん。奥さ