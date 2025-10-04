「ぽっこりお腹をどうにかしたい…」という悩みに応えるのが、腹筋の簡単エクササイズ【リバースクランチ】です。足を持ち上げて下腹部を意識的に動かすことで、「腹直筋」を中心に腹筋全体と体幹を効率的に強化。シンプルな動きながら、お腹周りを均整のとれた細いラインへ導いてくれます。🌼デスクワークでお腹ぽっこり…半年でウエスト−10cm！１日５分の【簡単姿勢リセット習慣】リバースクランチ（１）床に仰向けにな