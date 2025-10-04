「彼女と一緒にいると、なんか安心する」男性がそんな風に感じたとき、恋は一気に“長続きモード”に入ります。恋愛を短命で終わらせる女性と、何年経っても大切にされる女性。その差は、男性に“理解されている”という感覚を与えられるかどうか。そこで今回は、男性に「手放せない」と思わせる秘訣を紹介します。男性の“頑張り”をちゃんと見ている仕事や趣味など、彼が力を注いでいるものに「理解」を示すことは大きな安心感に