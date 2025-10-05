◇ドイツ1部第6節Eフランクフルト0ー3Bミュンヘン（2025年10月4日フランクフルト）アイントラハト・フランクフルトの日本代表MF堂安律（27）が4日、本拠でのバイエルン・ミュンヘン戦に先発フル出場するも得点には絡めず。昨季王者に0ー3と完敗し3敗目を喫した。一方、バイエルン・ミュンヘンは開幕から破竹の6連勝を飾り首位を快走。DF伊藤洋輝（26）はベンチ外だった。試合は開始“15秒”でまさかの失点。自陣でクリア