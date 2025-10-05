◇地区シリーズ第1戦カブスーブルワーズ（2025年10月4日ミルウォーキー）カブスのブッシュが4日（日本時間5日）、敵地でブルワーズとの地区シリーズ第1戦で「1番・一塁」で先発出場し、先頭打者本塁打を放った。今季メジャー最高の97勝、勝率・599を誇った難敵相手にブッシュが初回にチームへ勢いを与えた。2ボール1ストライクからの4球目だった。ブルワーズ先発・ペラルタが投じた真っすぐが甘く入ったのを逃さずフルス