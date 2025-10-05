大谷翔平 写真：Creative 2/アフロ ドジャースの大谷翔平（31）が現地3日（日本時間4日）、敵地シチズンズ・バンク・パークで行われた試合前会見に出席。翌日に控えるメジャー初のポストシーズン登板を前に、穏やかな表情で質疑に応じた。 「もちろん緊張もあるとは思いますけど、まずはまた明日プレーできることに喜びを感じていますし、健康な状態で迎えられることが幸せ」と語った大谷。 昨年