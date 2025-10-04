サッカー明治安田J1リーグ、アルビレックス新潟は4日、ホームで岡山と対戦し、1対1で引き分けました。後半、同点ゴールをあげた白井永地選手、クロスを上げチャンスを作り続けた小野裕二選手、新井泰貴選手、入江徹監督の試合後のコメントをまとめてお伝えします。 ＜白井選手＞――試合を終えて率直な思い「勝ち点3しか今僕たち本当にいらないので、そういった意味では本当に悔しい試合にな