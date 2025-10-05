STARTO ENTERTAINMENTは10月4日、警視庁に逮捕されたアイドルグループ・Aぇ!groupの草間リチャード敬太容疑者（29歳）について、活動休止を発表した。事務所の公式サイトに掲載された「弊社契約タレント 草間リチャード敬太に関するお知らせ」では、「本日、弊社契約タレントの草間リチャード敬太が逮捕されたことをご報告致します」と報告。そして「ファンの皆様をはじめ、関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしており