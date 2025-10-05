岐阜県関市で乗用車同士が正面衝突し、1人が死亡しました。 ４日午後7時ごろ、関市神野の主要地方道関金山線で、乗用車同士が正面衝突しました。 この事故で、一方の乗用車を運転していた関市下之保の無職、服部洋子さん（69）が、腹などを強く打ち病院に運ばれましたが、約2時間後に死亡しました。 もう一方の乗用車を運転していた岐阜市に住む自営業の女性（47）と、同乗していた次男（17）は、胸を打撲するなどの軽傷です。