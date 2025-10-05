米大リーグ機構（ＭＬＢ）は４日（日本時間５日）、地区シリーズに残った８チームの中から選出して強打者をランク付けする「ヒッターパワーランキング」を発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１位に輝いた。大谷は今季、６月に投手復帰しながらもリーグ２位で自己最多を更新する５５本塁打。ＯＰＳ１・０１４、１４６得点などはリーグトップの数字を残した。レッズとのワイルドカードシリーズでも第１戦に初回先頭弾を