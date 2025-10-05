ロシア軍がウクライナ北東部の鉄道の駅をドローンで攻撃し、1人が死亡、数十人がけがをしました。また、電力やガス施設などエネルギーインフラへの攻撃も相次いでいます。ウクライナのゼレンスキー大統領はSNSで、北東部スーミ州で4日、鉄道の駅がロシア軍のドローンによる攻撃を受けて、乗客ら少なくとも30人がけがをしたと明らかにしました。地元検察によりますと、破壊された車両から71歳の男性が死亡しているのが見つかったと