伊藤洋輝が所属するバイエルンは現地10月４日、ブンデスリーガの第６節で堂安律を擁するフランクフルトと敵地で対戦している。開幕５連勝で首位に立つバイエルンは、いきなり先制点を奪う。 キックオフ直後、GKノイアーのロングフィードの流れから、敵陣ボックス内で相手のクリアを拾ったニャブリがクロスを供給。これに反応したディアスがダイレクトで押し込んだ。わずか開始14秒でのゴールとなった。構成●サッカー