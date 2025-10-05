◇地区シリーズ第1戦カブスーブルワーズ（2025年10月4日ミルウォーキー）カブスは4日（日本時間5日）、敵地でブルワーズと対戦する。地区シリーズ第1戦を前にクレイグ・カウンセル監督（55）が会見を行った。以下、カウンセル監督の一問一答。――ボイドを中3日で起用。実際のところ、マシュー（ボイド）が第1戦のベンチに戻ってきた時点で、彼自身もこの試合に投げるつもりだったと思うし、我々もそう考えていた。