プレミアリーグ第7節、アーセナルとウェストハムのゲームが行われた。勝てば暫定首位に躍り出ることができるアーセナルは、アンカーにライスを置きインサイドハーフにウーデゴーとエゼを併用する攻撃的な形。しかしいきなりコーナーキックから危ない場面を作られかけ、ゴールに迫るシーンを作るのはむしろアウェイチームという立ち上がりとなる。13分にはアーセナルに決定的なチャンス。サカのクロスに合わせようとしたギェケレシ