ヤクルト・嶋基宏ヘッドコーチ（４０）と、杉村繁打撃コーチ兼スコアラー（６８）が今季限りで退団することが４日、分かった。嶋コーチは、楽天を戦力外となった１９年オフにヤクルトに移籍。２２年に現役を引退し、２３年から１軍バッテリーコーチ、２４年にヘッド兼バッテリーコーチとして高津監督を支えてきた。５位に終わった昨季終了後、自身の進退について悩んでいた中で強く慰留してくれた指揮官への思いもあって残留。