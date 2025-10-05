カブスは4日（日本時間5日）、敵地でブルワーズと対戦する。地区シリーズ第1戦を前に今永昇太投手（32）がブルペンで投球練習を行った。試合前、今永はブルペンで入念な投球練習を行なった。トミー・ホットビー投手コーチや多くのスタッフが見つめる中、データを取りながら1球1球数値を確認。変化球を交え、力のこもった投球を見せた。第1戦の先発は地区シリーズ第1戦で投げたボイドが中3日でマウンドに上がる。5日（日本時