今季限りでの現役引退を表明しているドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が4日（日本時間5日）から行われるフィリーズとの地区シリーズ（5回戦制）にロースター入りした。レッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）では登録メンバーを外れていたカーショーとバンダがそれぞれ登録された。WCSを前にデーブ・ロバーツ監督は2人が外れた理由を「かなり議論を重ねた結果だ。短期シリーズということ、それからシーハンやグ