5日午前1時37分ごろ、石川県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は石川県能登地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは1.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、石川県の輪島市です。【各地の震度詳細】■震度1□石川県輪島市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。