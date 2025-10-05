【プレミアリーグ第7節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 2-0(前半1-0)ウエスト・ハム<得点者>[ア]デクラン・ライス(38分)、ブカヨ・サカ(67分)<警告>[ウ]クリセンシオ・サマーフィル(58分)、ルーカス・パケタ(69分)観衆:60,181人└アーセナルがライス&サカ弾で公式戦4連勝!!敗れたウエスト・ハムはヌーノ新監督の初勝利ならず…