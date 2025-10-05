【プレミアリーグ第7節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 2-0(前半2-0)サンダーランド<得点者>[マ]メイソン・マウント(8分)、ベンヤミン・シェシュコ(31分)<警告>[マ]カゼミーロ(81分)[サ]オマル・アルデレーテ(29分)、ノア・サディキ(35分)、ベルトラン・トラオレ(57分)、グラニト・ジャカ(76分)観衆:74,004人