[10.4 J1第33節 柏 1-0 横浜FM 三協F柏]ルヴァン杯準々決勝を含めて、今シーズン4度目の対戦となる柏レイソルと横浜FM。5月に日産スタジアムで行われたJ1第14節、9月のルヴァン杯準々決勝第1戦、第2戦をそれぞれ、2-0、4-1、1-0で勝利している柏は、1-0で勝利をおさめて、シーズン4連勝を飾った。過去にも、2014年、2013年、2007年など、同シーズンに4度の対戦を重ねた年はあったが、どちらかが4連勝を飾ったことはなかった。F