ドジャースの佐々木はキャッチボールなどで調整した。レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦では9回に登板し、渡米後最速101・4マイル（約163・2キロ）を計測して打者3人斬り。新守護神候補として一躍注目を集め「任せられたところで投げてチームのためになればいい」と意気込んだ。リハビリ途中で大谷からかけられた言葉について「“早く投げんかい”としか言われていない」と明かすなどリラックスした表情。ロバーツ監