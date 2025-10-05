カブスはリーグ最高勝率・599のブルワーズとの地区シリーズ初戦に備えて敵地で調整。クレイグ・カウンセル監督は会見では「いくつかのプランはある。練習を見て判断する」と第1戦の先発投手を公表しなかった。好調の鈴木は初戦で当たるリーグ最多17勝の右腕ペラルタに対して通算打率・130（23打数3安打）、1本塁打、12三振の苦戦。まずは難敵攻略が期待される。第3戦以降の登板を見込まれる今永はキャッチボールなどで感覚を