フィリーズのロブ・トムソン監督は9月16日の対戦で5回無安打に封じられたドジャースの大谷について「今季最高の投球だった。今回も難しい仕事になる」と警戒を強めた。第1戦で投げ合う今季13勝の左腕サンチェスは「チームとして取り組む」と打者・大谷に対する徹底マークを宣言。4月に先発投手として対戦（4回0/3、3安打1得点）した佐々木が救援に回ったことについても、トムソン監督は「非常に力のある投手」と要注意に挙げ