ドジャースの山本はフィリーズとの地区シリーズ第3戦での先発登板が決まった。ロバーツ監督が第1戦の大谷、第2戦のスネルとともに公表。敵地では遠投、やり投げなど普段通りの調整で備えた。さらに指揮官はグラスノー、カーショーをブルペン待機させグラスノーについては第4戦で先発する起用の可能性に言及。エース格の山本を筆頭に層の厚い先発陣をフル活用する方針だ。