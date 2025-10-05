「法の大切さ」を学ぶイベントが法務省で開かれました。イベントで行われた模擬裁判では、参加者が裁判員になり真剣な表情で判決について考えていました。参加者：将来、裁判員とかやってみたい。訪れた人たちは、法務省の仕事を体験するブースで楽しみながら法律の役割を学んでいました。