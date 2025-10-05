「交通事故なし」を願って秋の味覚とともに交通安全を呼びかけました。4日、警視庁東大和警察署などが開いたイベントでは、「事故“なし”」と果物の「梨」をかけて参加者に梨を配り交通安全を呼びかけました。会場にはパトカーや大型トラックなど「はたらく車」も集まり、車の仕組みを学ぶ体験コーナーも設けられました。