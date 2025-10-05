アイドルグループ「Aぇ！ group」のメンバー・草間リチャード敬太容疑者が、公然わいせつの疑いで逮捕されました。「Aぇ！ group」のメンバー・草間リチャード敬太容疑者（29）は4日午前5時半すぎ、東京・新宿区新宿のビルの出入り口近くで下半身を露出するなどした疑いが持たれています。草間容疑者は当時酒を飲んで酔っていたとみられ、警視庁は認否を明らかにしていません。所属事務所は「ファンの皆様をはじめ関係者の方々に多