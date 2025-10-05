自民党総裁選挙の投開票が行われ、高市早苗前経済安全保障担当相が新たな総裁に選ばれました。高市新総裁選出について海外の反応です。中国外務省は4日に声明を発表し、高市新総裁選出について「注視しているが、日本の内政問題だ」と述べるにとどめました。その上で、「台湾問題などにおける政治的約束を誠実に履行し、積極的かつ理性的な対中政策を堅持することを望む」としています。また、中国の新華社通信は高市新総裁につい