【モデルプレス＝2025/10/05】乃木坂46の田村真佑が、岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるドラマ「ふたりエスケープ」（テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）に出演することが解禁された。【写真】乃木坂46田村真佑、ショーパンで美脚際立つ◆田村真佑「ふたりエスケープ」出演解禁現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で