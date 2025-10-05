ＡＢＣテレビは４日、「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太容疑者が公然わいせつの疑いで、警視庁四谷署に逮捕されたことを受けて、この日深夜放送予定だった「あっちこっちＡぇ！」（土曜・深夜０時２５分）を「渡辺篤史の建もの探訪」に急きょ差し替えた。「あっちこっちＡぇ！」は、同グループが日本中あっちこっちで地元の方のお手伝いし、ふれあい旅をしながら、より愛されるグループを目指していく番組。番組公式