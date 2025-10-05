乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務める連続ドラマ『ふたりエスケープ』（テレビ大阪）に、乃木坂46の田村真佑が声で出演していることが発表された。 参考：岩本蓮加＆冨里奈央が夜の街を散策『ふたりエスケープ』新ビジュアル＆トレーラー公開 田口囁一の漫画『ふたりエスケープ』（一迅社刊）が原作の本作は、可愛いが取り柄の無職の“先輩”と〆切に追われる漫画家の“後輩”が繰