ブンデスリーガ第6節が4日に行われ、ブレーメンとザンクトパウリが対戦した。ブレーメンは第3節のボルシアMG戦で4−0と完勝し、今季の公式戦初勝利を収めたものの、それ以外のリーグ戦では毎試合3失点以上を許しており、守備に課題を抱えている。一方のザンクトパウリは、開幕3試合を2勝1分けと好スタートを切ったが、現在は連敗中。両チームともに、流れを変える意味でも勝利が必要とされる状況だ。ブレーメンの日本代表DF