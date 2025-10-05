ナイトケアブランドYOLUから、数量限定「世界の星空を巡る旅」シリーズが2025年10月1日より全国発売♡バスタブレットはルイボス6錠入り1,760円（税込）ほか、アソートやヘアケアセットも展開。カナダ・イタリア・ナミビアの夜空をイメージした香りと湯色で、非日常のバスタイムを楽しめます♪自宅で特別な癒しの時間を過ごしたい方におすすめです。 世界の星空をイメージした香りと湯色 シリ