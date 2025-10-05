ドジャースの地区シリーズ（Ｓ）第１戦のフィリーズ戦が、４日（日本時間５日午前７時３８分）に敵地で行われる。佐々木朗希投手（２３）は、今後も抑えを務める見通しであることをロバーツ監督が明言した。＊＊＊覚悟はできている。大谷に続いて会見した佐々木が、地区Ｓへの決意を示した。ロバーツ監督からは再び抑え起用の可能性を示された１６５キロ右腕は「任せられたところを精いっぱい投げて、チームのためになれ