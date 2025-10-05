4日午後、岐阜県美濃市の長良川で川遊びをしていた女性が流され死亡しました。 【写真を見る】長良川で川遊びをしていたフィリピン国籍の31歳女性が溺れ死亡岐阜・美濃市 4日午後2時過ぎ、美濃市前野の長良川の美濃橋付近で、「女性が溺れた」と一緒に来ていた男性から消防に通報がありました。 警察によりますと、流されたのは名古屋市中村区に住むフィリピン国籍のフラニ・ザイラ・マリ・アバリシオさん（31）で、病院に搬