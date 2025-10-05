アメリカのトランプ政権が示したパレスチナ自治区ガザ地区の和平案をめぐりイスラエルとイスラム組織ハマスの代表が隣国のエジプトに集まり5日から協議に入ると地元メディアが伝えました。中継です。こちらエルサレムでは4日午後9時から人質の家族らが一刻も早い解放を求めて集会を予定しています。先ほどお話を伺った方は、「戦争が2年も続くとは思わなかった。とにかく1日も早く終わらせてほしい」と話していました。トランプ政